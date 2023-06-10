Друг Путіна Берлусконі утретє за рік потрапив до лікарні

Колишнього прем’єра Італії до виписали лише 19 травня

Колишній прем’єр-міністр Італії 86-річний Сільвіо Берлусконі знову потрапив до лікарні Сан-Раффаеле (Мілан), з якої його виписали 19 травня – після 45 днів госпіталізації для лікування пневмонії, що була ускладнена хронічним мієломоноцитарним лейкозом, повідомляє агенція ANSA, інформує ZN.ua .

Сільвіо Берлусконі (у центрі) © Getty Images

Колишнього прем'єра та і лідера партії Forza Italia госпіталізували для перевірок після того, як деякі значення, отримані в результаті звичайних тестів, зафіксували аномальні піки.

«Сільвіо Берлусконі зараз госпіталізований до лікарні Сан-Раффаеле для планових перевірок у зв'язку з відомою гематологічною патологією. Рішення відповідає клінічним критеріям нормальної медичної практики і не пов'язане з якоюсь критичністю чи тривогою», – повідомили лікарі прем’єра Альберто Зангрільо і Фабіо Чичері.

Перший раз Берлусконі був шпиталізований 27 березня до реанімації кардіологічного відділення лікарні. Після виписки 30 березня, він за кілька днів знову був шпиталізований й провів у лікарні 45 днів.

Берлусконі, який позиціонує себе, як друга російського президента Владіміра Путіна, у лютому цього року в черговий раз потрапив у скандал, заявивши, що президент України Володимир Зеленський «продовжував атакувати два регіони на сході країни» і якби це припинилося, то Росія не вторглася б в Україну 24 лютого 2022 року.