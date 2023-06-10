Друг Путіна Берлусконі утретє за рік потрапив до лікарні

Колишнього прем’єра Італії до виписали лише 19 травня

Колишній прем’єр-міністр Італії 86-річний Сільвіо Берлусконі знову потрапив до лікарні Сан-Раффаеле (Мілан), з якої його виписали 19 травня – після 45 днів госпіталізації для лікування пневмонії, що була ускладнена хронічним мієломоноцитарним лейкозом, повідомляє агенція ANSA, інформує ZN.ua.

Друг Путіна Берлусконі утретє за рік потрапив до лікарні
Сільвіо Берлусконі (у центрі)
© Getty Images

Колишнього прем'єра та і лідера партії Forza Italia госпіталізували для перевірок після того, як деякі значення, отримані в результаті звичайних тестів, зафіксували аномальні піки.

«Сільвіо Берлусконі зараз госпіталізований до лікарні Сан-Раффаеле для планових перевірок у зв'язку з відомою гематологічною патологією. Рішення відповідає клінічним критеріям нормальної медичної практики і не пов'язане з якоюсь критичністю чи тривогою», – повідомили лікарі прем’єра Альберто Зангрільо і Фабіо Чичері.

Перший раз Берлусконі був шпиталізований 27 березня до реанімації кардіологічного відділення лікарні. Після виписки 30 березня, він за кілька днів знову був шпиталізований й провів у лікарні 45 днів.

Берлусконі, який позиціонує себе, як друга російського президента Владіміра Путіна, у лютому цього року в черговий раз потрапив у скандал, заявивши, що президент України Володимир Зеленський «продовжував атакувати два регіони на сході країни» і якби це припинилося, то Росія не вторглася б в Україну 24 лютого 2022 року.


Стас Константинов, ZN.ua





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