"Росія відійде в історію, справа йде до кінця": навіщо насправді Лукашенко примчав до Китаю

Олександр Лукашенко зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном у столиці Китаю Пекіні.

Переговори проходили віч-на-віч і тривали чотири години, пише Politeka.net.

Самопроголошений лідер Білорусі, зокрема, заявив, що його країна повністю підтримує "мирний план" Пекіна, а глава КНР підтвердив Лукашенку позицію Китаю щодо "мирного врегулювання" українського питання.

Зустріч лідерів Білорусі та Китаю зазнала критики з боку західних лідерів, які звинуватили Китай у тому, що він уже став на бік Росії.

Реагуючи на зустріч Сі та Лукашенка, держсекретар США Єнтоні Блінкен сказав, що Китай "не може мати і те, й інше", "прилюдно позиціонуючи себе як силу світу", тоді як він "продовжує розпалювати полум'я цього вогню, який розпалив Володимир. Путін".

У свою чергу аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають у своєму новому звіті, що Лукашенко та Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти обходу російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до Росії через Білорусь.

"Документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проектів з використанням державних кредитів Китаю", - зазначають аналітики.

Низка документів також стосується китайсько-білоруської торговельно-економічної співпраці.

Експерти також нагадали, що ISW раніше оцінював, що Китай може таємно перекидати до Росії військову техніку чи техніку подвійного призначення через Білорусь.

"Лукашенко, ймовірно, також має намір цими угодами підтримати свої давні зусилля щодо розвитку китайського економічного впливу в Білорусі, щоб застрахуватися від російського інтеграційного тиску", - припускають в Інституті.

Аналітики вказують на те, що Лукашенко раніше висловлював підтримку розширенню економічної присутності Китаю в Білорусі у лютому 2021 року та активізував свої зусилля щодо відстрочення поглинання Білорусі Росією через Союзну державу.

Також метою візиту Лукашенка може бути просування наративу про те, що Росія готова до мирних переговорів.

Додамо раніше український політтехнолог Олексій Голобуцький висловив думку, що візит лідера Білорусі до Китаю схожий на пошук нового господаря, іншої «сильної руки».

«…Більше схоже на спробу Лукашенка вирватися з обіймів Росії. Це цілком корелює з тим, що вже цілий рік білоруська армія успішно уникає прямої участі у війні, розв'язаної "союзною державою". Все ж таки Лукашенко 29 років при владі. Він бачив багато, бачив і попередника Путіна, і кінець єльцинської доби. І звичайно, Лукашенку зрозуміло, що справа йде до кінця: рік, максимум два, і путінська Росія відійде в історію. А Лукашенко хоче зістрибнути з поїзда, поки той ще тільки почав падати у прірву», - припускає експерт.

За словами Голобуцького, для Заходу Лукашенко невизнаний президент і диктатор, тож прикриття він шукає саме в Китаї – величезній країні з потужною економікою, яка при цьому зацікавлена ??у плацдармі в Європі.