Премьер Финляндии приехала в Ирпень – фото

В Ирпень Киевской области с официальным визитом приехала премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщили в Ирпенском городском совете в четверг.

“Показала последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты. Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева . Спасибо за непреклонную международную позицию по территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против РоSSии, за военную поддержку и помощь. Только совместными усилиями мы одержим победу над роSSийским злом”, — отметила секретарь горсовета Анжела Макеева.