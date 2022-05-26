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2022-05-26
Премьер Финляндии приехала в Ирпень – фото
Более 70% города пострадали.
В Ирпень Киевской области с официальным визитом приехала премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщили в Ирпенском городском совете в четверг.
“Показала последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты. Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева. Спасибо за непреклонную международную позицию по территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против РоSSии, за военную поддержку и помощь. Только совместными усилиями мы одержим победу над роSSийским злом”, — отметила секретарь горсовета Анжела Макеева.
Александр Хребет, ZN.ua