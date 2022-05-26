Премьер Финляндии приехала в Ирпень – фото

Более 70% города пострадали.

Премьер Финляндии приехала в Ирпень – фото
© КГГА, Алексей Самсонов

В Ирпень Киевской области с официальным визитом приехала премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщили в Ирпенском городском совете в четверг.

“Показала последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты. Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева. Спасибо за непреклонную международную позицию по территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против РоSSии, за военную поддержку и помощь. Только совместными усилиями мы одержим победу над роSSийским злом”, — отметила секретарь горсовета Анжела Макеева.


Александр Хребет, ZN.ua

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