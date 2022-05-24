Германия продолжает подыгрывать РоSSии — Польша так и не получила обещанные танки

В Варшаве очень разочарованы такой линией поведения Берлина, информирует ZN.ua.

Германия продолжает подыгрывать РоSSии — Польша так и не получила обещанные танки
© Офис президента

Федеральное правительство Германии нарушило свое обещание Польше и не выполнило свою часть договора о согласованном обмене танками. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Welt.

Правительство в Берлине пообещало Польше танки Leopard вместо имеющихся польских танков, которые отправили в Украину. Это откровенно разочаровало власти Польши.

«Вы не сдержали этого обещания. Мы очень разочарованы этим», — сказал Дуда.

Польский президент напомнил, что Варшава отдала Украине сотни танков, что значительно ослабило военный потенциал страны в надежде на поддержку НАТО, США и Германии. Он добавил, что большая часть танков — это немецкие Leopard.

«Если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену, то мы были бы очень счастливы», — отметил Дуда, добавив, что немецкое правительство делает слишком мало для поддержки Украины.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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