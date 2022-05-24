Войска РФ обстреляли объединение "Азот" в Северодонецке: четыре человека погибли

Оккупанты обстреляли территорию ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот". В результате погибли четыре человека, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где, как всем известно, обустроены несколько бомбоубежищ. Как следствие, погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью", – написал Гайдай в Telegram.

Он подчеркнул, что количество обстрелов Северодонецка растет каждый день.

По его словам, враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска.

"Но через три месяца едва продвинулся. Поэтому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей", - добавил Гайдай.