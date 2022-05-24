Войска РФ обстреляли объединение "Азот" в Северодонецке: четыре человека погибли

Количество обстрелов Северодонецка растет каждый день.

Войска РФ обстреляли объединение
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Оккупанты обстреляли территорию ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот". В результате погибли четыре человека, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где, как всем известно, обустроены несколько бомбоубежищ. Как следствие, погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью", – написал Гайдай в Telegram.

Он подчеркнул, что количество обстрелов Северодонецка растет каждый день.

По его словам, враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска.

"Но через три месяца едва продвинулся. Поэтому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей", - добавил Гайдай.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшиеВойска РФ обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие
Войска РФ укрепляют силы на острове ЗмеиныйВойска РФ укрепляют силы на острове Змеиный
В Северодонецке в результате обстрелов в одной из многоэтажек погибли четыре человека — глава ОВАВ Северодонецке в результате обстрелов в одной из многоэтажек погибли четыре человека — глава ОВА
РоSSийские войска ударили четырьмя ракетами по Днепропетровской областиРоSSийские войска ударили четырьмя ракетами по Днепропетровской области
Оккупанты обстреляли машину с раненой женщиной в Северодонецке: фотоОккупанты обстреляли машину с раненой женщиной в Северодонецке: фото
Из-за обстрела оккупантами Десны погибли 87 человек – ЗеленскийИз-за обстрела оккупантами Десны погибли 87 человек – Зеленский
"Возмездие настигнит их": четыре офицера оккупантов тесно связаны с Украиной, фото предателей"Возмездие настигнит их": четыре офицера оккупантов тесно связаны с Украиной, фото предателей
Задалбывайте кого-то другого: чиновник нахамил журналистке на вопрос о ситуации в СеверодонецкеЗадалбывайте кого-то другого: чиновник нахамил журналистке на вопрос о ситуации в Северодонецке
Войска РФ обстреляли приграничья Черниговской областиВойска РФ обстреляли приграничья Черниговской области
Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: шесть человек погиблиОккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: шесть человек погибли
Последние новости
Подгружаем последние новости