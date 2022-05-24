Литва просит Вселенского Патриарха помочь отделится от Московского патриархата

Решение православных в Литве поддержала и премьер-министр Ингрида Шимоните, информирует ZN.ua.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась ко Вселенскому и Константинопольскому патриарху Варфоломею с письмом, в котором поддержала желание части православных в ее стране отделиться от Московского патриархата, передает Delfi. Шимоните убеждена, что желание литовских православных человечное и естественное, поскольку московский патриарх Кирилл публично поддерживает нападение РФ на Украину.

По словам Шимоните, в письме ко Вселенскому патриарху она не только выразила поддержку православным Литвы, но и подтвердила готовность обсудить возможную роль правительства в восстановлении деятельности Константинопольского Патриархата в Литве, «как, по возможности при встрече с Патриархом I, так и на рабочем уровне через вице-министра иностранных дел Мантаса Адоменаса».

Сообщается, что часть литовских православных священнослужителей просят Варфоломея разрешить православным в Литве восстановить каноническое подчинение Константинопольскому Патриархату. Ведь сегодня они подчиняются Московскому Патриархату, а его патриарх Кирилл открыто поддерживает войну РоSSии в Украине.

Так, 18 мая посол Литвы в Турции Ричардас Дегутис посетил Константинопольский Патриархат и вручил письмо премьер-министра патриарху Варфоломею I. По словам пресс-секретаря литовского премьера Расы Якилайтене, в письме подчеркивается, что православие является второй по величине традиционной религиозной общиной в Литве. Кроме того, православная община в стране быстро растет, так как на территории государства сейчас находятся более 50 тыс. беженцев из Украины.

«Мы обращаем внимание на то, что решение о восстановлении прихода(ов) Константинопольского Патриархата в Литве может принять только Вселенский Константинопольский патриархат – это дело Церкви и верующих. Правительство Литвы будет участвовать в этом процессе в той мере, в какой это необходимо для обеспечения свободы религии, совести и вероисповедания, закрепленной в статье 26 Конституции, для всех жителей Литвы», – отметила пресс-секретарь премьер-министра.

Литовская православная церковь — одна из девяти традиционных религиозных общин Литвы. Она имеет титул митрополии и принадлежит Патриархату Московскому и Всея Руси.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Блок рекламы


Похожие новости
Литва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокирования экспорта зерна из УкраиныЛитва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокирования экспорта зерна из Украины
У Зеленского прокомментировали массовое "самовоспламенение" военкоматов в РоSSии: "Все еще идет по плану или нам помочь?"У Зеленского прокомментировали массовое "самовоспламенение" военкоматов в РоSSии: "Все еще идет по плану или нам помочь?"
Семьи защитников Мариуполя обратились к Китаю с просьбой помочь в эвакуации с "Азовстали"Семьи защитников Мариуполя обратились к Китаю с просьбой помочь в эвакуации с "Азовстали"
"Это шанс людям вырваться из ада", – Андрющенко призвал украинское ТВ помочь опровергнуть ложь оккупантов"Это шанс людям вырваться из ада", – Андрющенко призвал украинское ТВ помочь опровергнуть ложь оккупантов
Вопрос уже не состоит в том, чтобы позволить Украине выжить, а в том, чтобы помочь ей победитьВопрос уже не состоит в том, чтобы позволить Украине выжить, а в том, чтобы помочь ей победить
Литва отзывает посла из РоSSии и с 7 июня планирует ликвидировать здесь свое генконсульствоЛитва отзывает посла из РоSSии и с 7 июня планирует ликвидировать здесь свое генконсульство
Верещук просит не плодить фейки про «Азовсталь»: сейчас не идут переговоры об обмене 500 человекВерещук просит не плодить фейки про «Азовсталь»: сейчас не идут переговоры об обмене 500 человек
УПЦ МП просит Зеленского прекратить «беззаконие на религиозной почве»УПЦ МП просит Зеленского прекратить «беззаконие на религиозной почве»
Главред «Московского комсомольца» на старости лет лишился недвижимости в Финляндии за поддержку ПутинаГлавред «Московского комсомольца» на старости лет лишился недвижимости в Финляндии за поддержку Путина
Украинскую землю есть кому защищать, поддержите небо, – Зеленский призвал Словакию помочь с авиациейУкраинскую землю есть кому защищать, поддержите небо, – Зеленский призвал Словакию помочь с авиацией
Последние новости
Подгружаем последние новости