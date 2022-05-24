Литва просит Вселенского Патриарха помочь отделится от Московского патриархата

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась ко Вселенскому и Константинопольскому патриарху Варфоломею с письмом, в котором поддержала желание части православных в ее стране отделиться от Московского патриархата, передает Delfi . Шимоните убеждена, что желание литовских православных человечное и естественное, поскольку московский патриарх Кирилл публично поддерживает нападение РФ на Украину.

По словам Шимоните, в письме ко Вселенскому патриарху она не только выразила поддержку православным Литвы, но и подтвердила готовность обсудить возможную роль правительства в восстановлении деятельности Константинопольского Патриархата в Литве, «как, по возможности при встрече с Патриархом I, так и на рабочем уровне через вице-министра иностранных дел Мантаса Адоменаса».

Сообщается, что часть литовских православных священнослужителей просят Варфоломея разрешить православным в Литве восстановить каноническое подчинение Константинопольскому Патриархату. Ведь сегодня они подчиняются Московскому Патриархату, а его патриарх Кирилл открыто поддерживает войну РоSSии в Украине.

Так, 18 мая посол Литвы в Турции Ричардас Дегутис посетил Константинопольский Патриархат и вручил письмо премьер-министра патриарху Варфоломею I. По словам пресс-секретаря литовского премьера Расы Якилайтене, в письме подчеркивается, что православие является второй по величине традиционной религиозной общиной в Литве. Кроме того, православная община в стране быстро растет, так как на территории государства сейчас находятся более 50 тыс. беженцев из Украины.

«Мы обращаем внимание на то, что решение о восстановлении прихода(ов) Константинопольского Патриархата в Литве может принять только Вселенский Константинопольский патриархат – это дело Церкви и верующих. Правительство Литвы будет участвовать в этом процессе в той мере, в какой это необходимо для обеспечения свободы религии, совести и вероисповедания, закрепленной в статье 26 Конституции, для всех жителей Литвы», – отметила пресс-секретарь премьер-министра.

Литовская православная церковь — одна из девяти традиционных религиозных общин Литвы. Она имеет титул митрополии и принадлежит Патриархату Московскому и Всея Руси.