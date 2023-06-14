Литва в ООН: Розміщення ядерної зброї в Білорусі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та Білорусі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї

"Білорусь все глибше інтегрується у військові замисли Росії".

Представник Литовської Республіки в Організації Об'єднаних Націй Рітіс Паулаускас заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі є грубим порушенням міжнародних договорів з боку Мінську та Москви. Про це повідомляє Guildhall, інформує ZN.ua.

"25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи, що визначають порядок розміщення російської "нестратегічної ядерної зброї" у спеціальному сховищі на території Білорусі. Розміщення будь якого виду ядерної зброї в Білорусі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та Білорусі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Зокрема, грубо порушивши Будапештський меморандум 1994 року про гарантії безпеки Україні, Росія також порушила аналогічний Меморандум про гарантії безпеки щодо Білорусі. Будапештський меморандум зобов'язав Білорусь ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Він також зобов'язав Росію поважати без'ядерний статус Білорусі", – зазначив Паулаускас.

"Розміщуючи російську ядерну зброю, Білорусь все глибше інтегрується у військові замисли Росії. Путін і Лукашенко продовжують ескалацію. Їхня ядерна риторика та дії небезпечні та безвідповідальні. Рада Безпеки та інші відповідні міжнародні органи повинні залишатися зосередженими на цьому питанні. Ми продовжуємо консультації з нашими стратегічними партнерами", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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