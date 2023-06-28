Крім двох установок NASAMS, Литва передасть Україні бронетранспортери М113 та боєприпаси – міністр оборони

Найближчим часом Україні мають передати 2,5 млн патронів.

Крім двох установок ЗРК NASAMS, Литва передасть Україні бронетранспортери М113 та боєприпаси. Про це повідомив литовський міністр оборони Арвадіс Анушаускас, інформує ZN.ua.

Крім двох установок NASAMS, Литва передасть Україні бронетранспортери М113 та боєприпаси – міністр оборони
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«Литва закуповує Україні системи запуску ракет NASAMS, передасть броньовані транспортери та боєприпаси. Загальна військова підтримка, яку надає Литва, перевищує 500 мільйонів євро», – повідомив Анушаускас у Facebook.

Він розповів, що дві установки NASAMS середньої дальності повністю підготують, аби українські військові могли інтегрувати їх до підрозділів.

«Планований пакет військової підтримки Литви для України складатиметься не тільки з систем запуску ракет NASAMS, але й з 10 бронетранспортерів М113. Загальна кількість цих броньованих транспортників, переданих Литвою, сягне 72», – додав Анушкаускас.

Він також повідомив, що на 2023 рік Литва замовила виробництво 12,5 млн патронів, 2,5 млн з яких найближчим часом передадуть Україні. Крім того, за словами литовського міністра оборони, нам передадуть тисячі протитанкових боєприпасів та гранатометів.

Зранку, президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що його країна передасть Україні дві установки NASAMS. Сам глава Литви 28 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України.

Зазначається, що президенти обговорюватимуть порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.





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