Литва придбала для України два ЗРК NASAMS

Президент республіки Науседа сьогодні находиться із візитом в Києві.

Литва придбала дві установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS, які будуть передані Україні, повідомив президент Литви Гітанас Науседа, інформує ZN.ua .

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«Протиповітряна оборона є ключовою в Україні у боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі», - написав він у середу в своєму Twitter .

Водночас пресслужба адміністрації президента Литви повідомила , що президент Литовської Республіки Гітанас Науседа прибув у середу, 28 червня, з неоголошеним візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Зазначається, що президенти обговорюватимуть порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав семи держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання Ради європейських лідерів.