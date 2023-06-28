Литва придбала для України два ЗРК NASAMS

Президент республіки Науседа сьогодні находиться із візитом в Києві.

Литва придбала дві установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS, які будуть передані Україні, повідомив президент Литви Гітанас Науседа, інформує ZN.ua.

Литва придбала для України два ЗРК NASAMS
© defensie.nl

«Протиповітряна оборона є ключовою в Україні у боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі», - написав він у середу в своєму Twitter.

Водночас пресслужба адміністрації президента Литви повідомила, що президент Литовської Республіки Гітанас Науседа прибув у середу, 28 червня, з неоголошеним візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Зазначається, що президенти обговорюватимуть порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав семи держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання Ради європейських лідерів.


Ірина Знась, ZN.ua





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