Литва придбала для України два ЗРК NASAMS
Президент республіки Науседа сьогодні находиться із візитом в Києві.
Литва придбала дві установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS, які будуть передані Україні, повідомив президент Литви Гітанас Науседа, інформує
«Протиповітряна оборона є ключовою в Україні у боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі», -
Водночас пресслужба адміністрації президента Литви
Зазначається, що президенти обговорюватимуть порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.
Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав семи держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання Ради європейських лідерів.