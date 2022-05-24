Введен новый жесткий запрет: что нужно знать жителям Одесской области

Введен новый жесткий запрет: что нужно знать жителям Одесской области

Морально-психологическое состояние оккупантов ухудшается ежесуточно, продвижение вперед у нбого не получается.

Как сообщили в Оперативном командовании «Південь» в Черном море корабельные группировки оккупантов продолжают выполнять задачи по блокированию судоходства и нанесения ракетных ударов по разным областям Украины.

ракеты Калибр, обстрел, Черное море

Между тем в Одесской области введен запрет пребывания в пляжных зонах, в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет выявления подозрительных или опасных предметов.

"Будьте бдительными и сознательными, не мешайте действиям сил обороны и не разглашайте данные об их расположения и перемещении, выполнении боевых задач и тренировочных мероприятий, оперативно и четко действуйте по сигналам воздушной тревоги, тщательно проверяйте информацию и не поддавайтесь панике. Потому что паника - также оружие врага", - подчеркнули в ОК "Південь".

Также сообщается, что в ходе продвижения украинских подразделений по Николаевщине в сторону Херсона было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изувеченными и расстрелянными телами. Это свидетельствует о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

роSSийская мина, война

«При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали тех, кто выжил после подрыва. Среди погибших - двое детей младшего школьного возраста», - сообщили в Оперативном командовании.


Катерина Петренко, politeka.net

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