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2023-02-05
Введення армій країн Євросоюзу в Україну ніколи не стояло на порядку денному — Борель
Дипломат розповів про червоні лінії ЄС у допомозі Україні, інформує
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Відправлення військ країн Європейського Союзу на територію України ніколи не було на порядку денному. Це не планується, тому що ЄС не є стороною конфлікту. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю
"Ми б вступили у війну, якби ввели війська, але це точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", - підкреслив Боррель.
Крім цього, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики заявив, що допомога Києву не має "терміну придатності" і що Європейський союз зацікавлений у тому, щоб диктатор Владімір Путін не відібрав суверенітет в України.
Віталій Кононученко, ZN.ua