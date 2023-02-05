Введення армій країн Євросоюзу в Україну ніколи не стояло на порядку денному — Борель

Відправлення військ країн Європейського Союзу на територію України ніколи не було на порядку денному. Це не планується, тому що ЄС не є стороною конфлікту. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю El Pais .

"Ми б вступили у війну, якби ввели війська, але це точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", - підкреслив Боррель.

Крім цього, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики заявив, що допомога Києву не має "терміну придатності" і що Європейський союз зацікавлений у тому, щоб диктатор Владімір Путін не відібрав суверенітет в України.