Західні партнери можуть розпочати переговори щодо введення військ в Україну – Орбан

Імовірність переростання війни в Україні в глобальний конфлікт зростає. А країни-союзники України можуть розпочати переговори щодо введення своїх військ. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі державного Kossuth R?dio, не надавши жодного доказу своїх слів, пише Politico.

«Світ ще ніколи не був таким близьким, щоб локальна війна перетворилася на світову. Ми дуже близькі, на мій погляд, до того, щоб було винесено на стіл пропозицію, за якою солдати країн-союзників України можуть перетнути кордон», – сказав Орбан.