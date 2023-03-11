Західні партнери можуть розпочати переговори щодо введення військ в Україну – Орбан
Прем'єр Угорщини продовжує просувати російські наративи щодо війни РФ проти України та погрожувати Третьою світовою війною, інформує
Імовірність переростання війни в Україні в глобальний конфлікт зростає. А країни-союзники України можуть розпочати переговори щодо введення своїх військ. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі державного Kossuth R?dio, не надавши жодного доказу своїх слів,
«Світ ще ніколи не був таким близьким, щоб локальна війна перетворилася на світову. Ми дуже близькі, на мій погляд, до того, щоб було винесено на стіл пропозицію, за якою солдати країн-союзників України можуть перетнути кордон», – сказав Орбан.
Орбан, який протягом останнього десятиліття підтримував тісні стосунки з Кремлем, минулоріч зазнав критики як вдома, так і за кордоном за просування наративу про війну в російському стилі. І в останньому інтерв'ю він не звинувачує Росію, яка напала на Україну, у загрозі глобального конфлікту, а критикує санкції проти РФ.