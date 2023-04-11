У США скасували надзвичайний стан, введений через коронавірус

Напередодні Джо Байден підписав закон.

У Сполучених Штатах Америки скасували надзвичайний стан, введений через пандемію коронавірусу. Президент Джо Байден підписав відповідний закон, повідомили в Білому домі, інформує ZN.ua.

«У понеділок, 10 квітня 2023 року, Президент підписав закон H.J.Res. 7, яка припиняє дію надзвичайної ситуації у державі, пов’язаної з пандемією COVID-19», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у 2021 році наказав розвідувальній спільноті надати оновлений аналіз того, як виникла пандемія. Розвідувальні служби розділилися в думках щодо того, як COVID почав поширюватися серед людей, хоча вони заявили, що ймовірними є як природне походження, так і лабораторний витік.

Своєю чергою низка вчених заявили, що перші випадки зараження COVID-19 сталися на ринку морепродуктів у китайському місті Ухань.





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