У США скасували надзвичайний стан, введений через коронавірус
Напередодні Джо Байден підписав закон.
У Сполучених Штатах Америки скасували надзвичайний стан, введений через пандемію коронавірусу. Президент Джо Байден підписав відповідний закон,
«У понеділок, 10 квітня 2023 року, Президент підписав закон H.J.Res. 7, яка припиняє дію надзвичайної ситуації у державі, пов’язаної з пандемією COVID-19», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у 2021 році наказав розвідувальній спільноті надати оновлений аналіз того, як виникла пандемія. Розвідувальні служби розділилися в думках щодо того, як COVID почав поширюватися серед людей, хоча вони заявили, що ймовірними є як природне походження, так і лабораторний витік.
Своєю чергою низка вчених заявили, що перші випадки зараження COVID-19 сталися на ринку морепродуктів у китайському місті Ухань.