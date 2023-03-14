Міністр економіки Сербії виступив за введення санкцій проти Росії

Він назвав причини, чому уряд держави має зробити відповідну заяву

Міністр економіки Сербії Раде Башта висловився за впровадження його державою обмежувальних заходів проти Росії через вторгнення в Україну. Він написав у Twitter, що уряд має зробити відповідну заяву.

На думку політика, Сербія платить значну ціну за відмову від санкцій проти РФ, яка вже стає "нестерпною", а президент Александар Вучич піддається суттєвому тиску.

"Як міністр економіки я не можу змиритися з тим, якого тиску зазнає президент Александар Вучич, а ми мовчимо. Саме тому я виступаю за введення санкцій проти Росії, я підтримую президента Вучича в захисті держави й національних інтересів, я йому повністю довіряю. Тому прошу уряд Сербії та всіх міністрів зробити заяву стосовно цього питання", – наголосив Башта.


Максим Царук, ZN.ua





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