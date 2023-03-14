Міністр економіки Сербії виступив за введення санкцій проти Росії

Міністр економіки Сербії Раде Башта висловився за впровадження його державою обмежувальних заходів проти Росії через вторгнення в Україну. Він написав у Twitter , що уряд має зробити відповідну заяву.

На думку політика, Сербія платить значну ціну за відмову від санкцій проти РФ , яка вже стає "нестерпною", а президент Александар Вучич піддається суттєвому тиску.

"Як міністр економіки я не можу змиритися з тим, якого тиску зазнає президент Александар Вучич, а ми мовчимо. Саме тому я виступаю за введення санкцій проти Росії, я підтримую президента Вучича в захисті держави й національних інтересів, я йому повністю довіряю. Тому прошу уряд Сербії та всіх міністрів зробити заяву стосовно цього питання", – наголосив Башта.