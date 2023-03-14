Проти Росії введено найбільше санкцій у світі
У кількості санкцій Росія обігнала в декілька разів Іран, інформує
На сьогодні Росія є найбільш підсанкційною країною світу. Наразі проти російських фізичних та юридичних осіб діє 14 081 санкція. Це у п'ять разів більше, ніж до визнання т. н. "Л/ДНР". 22 лютого 2022 року. Про це
До вторгнення Росії в Україну найбільш санкційною державою в історії був Іран – 3616 активних санкцій з боку США, ООН, ЄС та таких країн, як Австралія, Канада, Індія та Ізраїль. На третьому тепер місці – Сирія.
Щодо Росії, то найбільше санкцій проти неї накладено такими країнами, як США, Швейцарія та Канада з 1948, 1782 та 1590 обмеженнями відповідно. Більшість цих санкцій націлені на фізичних осіб, і лише 2 210 із 11 327 санкцій накладено на юридичні особи, морські чи повітряні судна. Ці цифри не включають секторальні санкції, такі як загальні торговельні ембарго на газ або нафту.