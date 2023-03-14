Проти Росії введено найбільше санкцій у світі

На сьогодні Росія є найбільш підсанкційною країною світу. Наразі проти російських фізичних та юридичних осіб діє 14 081 санкція. Це у п'ять разів більше, ніж до визнання т. н. "Л/ДНР". 22 лютого 2022 року. Про це свідчить діаграма Statista, заснована на даних, зібраних Castellum.AI.

До вторгнення Росії в Україну найбільш санкційною державою в історії був Іран – 3616 активних санкцій з боку США , ООН , ЄС та таких країн, як Австралія, Канада, Індія та Ізраїль. На третьому тепер місці – Сирія.

27015.jpeg (385 KB)