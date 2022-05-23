Оккупанты разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 на территории Крыма — Генштаб ВСУ

Противник стремится нарастить систему противовоздушной обороны на территории северо-западной части Крыма, информирует ZN.ua.

Оккупанты разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 на территории Крыма — Генштаб ВСУ
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

С целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в ежедневной сводке в понедельник, 23 мая.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

"По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны, на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400", - сообщили в Генштабе ВСУ.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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