Оккупанты разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 на территории Крыма — Генштаб ВСУ

С целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в ежедневной сводке в понедельник, 23 мая.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

"По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны, на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400", - сообщили в Генштабе ВСУ.