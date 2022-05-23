Оккупанты разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 на территории Крыма — Генштаб ВСУ
Противник стремится нарастить систему противовоздушной обороны на территории северо-западной части Крыма, информирует
С целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400. Об этом
В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.
"По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны, на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400", - сообщили в Генштабе ВСУ.