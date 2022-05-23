«РоSSия сама загнала себя в тупик»: эксперты в Давосе обсудили, какой будет новая Холодная война

Новая холодная война будет точно не такой, как предыдущая. Хотя бы потому, что уже сейчас объединяет Европу, а не разделяет ее. Такое мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказал президент Eurasia Group Аян Бреммер.

«Также новая Холодная война не глобальна. Вообще. Она между Россией с одной стороны и США , а также наиболее развитыми промышленными странами мира. Вот и все», – сказал он.

С ним не согласился научный сотрудник Asia Research Institute Кишор Махбубани, который отметил, что, несмотря на то, что весь мир сейчас увлекается сопротивлением Украины против роSSийской агрессии, новая Холодная война будет не между США и Россией . Главным соперником для Вашингтона станет Китай . И причин так считать многое. Ведь США и Китай разделяют экономическое, политическое и идеологическое противостояние. И, в отличие от РоSSии, Пекин, по словам Махбубани, готов к затяжному противостоянию в духе Холодной войны. Для китайских политиков десятилетия или два «это вообще не термин».

В свою очередь, депутат Верховной Рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что умалять роль Москвы тоже не стоит. В русско-китайском союзе она занимает миноритарную роль. Однако именно РоSSия сегодня стала главным источником насилия и проблем в мире.

«Также Китай и другие потенциальные агрессоры пристально следят за ситуацией в Украине. Они смотрят, позволит ли Путину победы в войне против Украины. И на этой основе они сделают выводы о собственных планах», - сказала она.

По мнению украинского депутата, миру нужно найти способ отделить Китай от его сырьевого придатка в виде РоSSии. Это поможет в новой холодной войне. В свою очередь, Бреммер не верит, что союз Москвы и Пекина настолько прочен, как о нем говорят.

«Когда Си Цзиньпин стоял на сцене вместе с Путиным и говорил о «стратегической» дружбе между странами, они ожидали очень разных результатов. Это действительно не означает, что дружба действительно безгранична», - убежден он.

Бреммер напоминает, что, когда США предостерегли Китай не нарушать санкции, введенные против РоSSии после начала вторжения в Украину, китайская сторона прислушалась. Эксперт не сомневается, что Пекин раздражен американской политикой. Однако он хорошо знает, где его собственные интересы.

"Поэтому я не верю, что в ближайшее время появится эта китайско-роSSийская ось в Холодной войне 2.0", - убежден Бреммер.

Он также добавил, что Холодная война между США и Китаем вряд ли начнется из-за того, что страны слишком переплетены. И это сыграет свою роль.