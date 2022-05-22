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2022-05-22
В Энергодаре неизвестные «передали привет» гауляйтеру города
Коллаборант попал в больницу.
Во временно оккупированном Энергодаре в воскресенье утром неизвестные взорвали двери подъезда, где в то время находился местный гауляйтер «глава военной администрации» Андрей Шевчик. По данным местного издания «
«Сегодня утро началось не с кофе. В 8:30 жители проснулись от взрыва, прогремевшего на Улице Курчатова, 38», - сообщает издание в Telegram.
По предварительным данным в подъезде дома проживала мать роSSийского пособия, в которую он наведывался каждое утро.
Фото: t.me/entime2022
Сам коллаборант сейчас вроде бы находится в реанимации.
Ирина Знась, ZN.ua