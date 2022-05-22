В Энергодаре неизвестные «передали привет» гауляйтеру города

Во временно оккупированном Энергодаре в воскресенье утром неизвестные взорвали двери подъезда, где в то время находился местный гауляйтер «глава военной администрации» Андрей Шевчик. По данным местного издания « Энергодар сегодня », коллаборант получил ранения.

«Сегодня утро началось не с кофе. В 8:30 жители проснулись от взрыва, прогремевшего на Улице Курчатова, 38», - сообщает издание в Telegram.

По предварительным данным в подъезде дома проживала мать роSSийского пособия, в которую он наведывался каждое утро.

Фото: t.me/entime2022

Сам коллаборант сейчас вроде бы находится в реанимации.