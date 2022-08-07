В Маріуполі 27 поліцейських присягнули на вірність "гауляйтеру" росіян

Зраду «благословили» священники Московського патріархату

В Маріуполі 27 поліцейських присягнули на вірність
Зрадників "благословив" Московський патріархат
© Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя/Telegram

Майже три десятки місцевих жителів окупованого Маріуполя принесли присягу російському гауляйтеру міста Іващенку. «Урочистості» відбулись за участі священників Московського патріархату. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Плюс 27 колаборантів - поліцейських. Вчора на сакральному місці окупантів поруч з пластиковою бабкою з прапором СРСР з благословення церкви московського патріархату 27 мешканців Маріуполя та району принесли гауляйтеру Іващенко присягу на вірність окупантів», - йдеться в повідомленні.

Також Петро Андрющенко додав, що наразі українська влада працює над ідентифікацією зрадників.

«Працюємо над ідентифікацією мраZот. Відплата вже поруч», - резюмував радник мера Маріуполя.


Артем Руденко, ZN.ua





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