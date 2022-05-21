Жители оккупированного Донбасса начали активнее сотрудничать с разведкой Украины – ГУР

Тем временем Москва отчаянно пытается удержать свой авторитет на оккупированных территориях, информирует ZN.ua.

Жители оккупированного Донбасса начали активнее сотрудничать с разведкой Украины – ГУР

Жители оккупированных территорий Донбасса активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей», - говорится в сообщении.

По данным разведки, после полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах РФ.

Для "поднятия боевого духа" оккупантов в военных подразделениях и населения оккупированных территорий по срочному указанию из Москвы в Донецк и Луганск завезли роSSийских пропагандистов, которые уже снимают агитационные ролики и фильмы об "успехах и победах", организуют концерты и создают музеи боевой славы.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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