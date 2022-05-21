Оккупанты затопили города на Каховском водохранилище: боятся удара ВСУ

Во избежание продвижения ВСУ в восточном и южном направлении, роSSийские оккупанты сбрасывают большие объемы воды на захваченной Каховской ГЭС - под угрозой затопления сама Новая Каховка, окрестные села и Херсон.

Об этом сообщил местный житель на Facebook-странице, опубликовав фото затопленного парка, где лавочка и дерево погружены в воду, информирует Апостроф.

Он отметил, что в городе уже частично затоплена зеленая и береговая зоны.

"А в Голой Пристани в плавнях уровень воды за час поднялся почти на метр – рассказали местные жители. Они уверены, что роSSийские оккупанты делают это намеренно, чтобы затопить часть территорий и сделать невозможным продвижение ВСУ", - написал он.

Кроме того, мужчина отметил, что работники станции вынуждены сбрасывать воду из Каховского водохранилища в больших количествах, поскольку рашисты не позволяют отремонтировать две турбины.

Информацию о вынужденном сбросе воды на условиях анонимности Центра журналистских расследований подтвердил работник Каховской ГЭС.

"Из-за захвата гидроэлектростанции мы не можем отремонтировать два гидроагрегата. Они не работают, поэтому мы вынуждены сбрасывать воду из Каховского водохранилища в таком большом объеме. Фактически, мы ее просто сливаем и теряем деньги", - рассказал он.


Мария Швец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная УкраиныРоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины
Оккупанты заблокировали выезд из Херсонской областиОккупанты заблокировали выезд из Херсонской области
Оккупанты под Одессой испортили воздух: нанесли ракетный удар по сортируОккупанты под Одессой испортили воздух: нанесли ракетный удар по сортиру
Находят на огородах и в выгребных ямах: в Харьковской области собирают тела убитых оккупантов, фотоНаходят на огородах и в выгребных ямах: в Харьковской области собирают тела убитых оккупантов, фото
"Это все от зависти": оккупанты нанесли ракетный удар по туалету на пляже в Одессе"Это все от зависти": оккупанты нанесли ракетный удар по туалету на пляже в Одессе
Оккупанты взяли четыре населенных пункта, под угрозой захвата важная магистраль: карта боевОккупанты взяли четыре населенных пункта, под угрозой захвата важная магистраль: карта боев
Оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирской области, повреждены более сотни домов: что известно, фотоОккупанты нанесли ракетный удар по Житомирской области, повреждены более сотни домов: что известно, фото
Оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности: названа цель врагаОккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности: названа цель врага
Оккупанты активизировались в Запорожской области: карта боевых действий в Украине на 20 маяОккупанты активизировались в Запорожской области: карта боевых действий в Украине на 20 мая
РоSSийские оккупанты обстреляли из РСЗО Харьковскую область, три человека получили ранения — глава ОВАРоSSийские оккупанты обстреляли из РСЗО Харьковскую область, три человека получили ранения — глава ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости