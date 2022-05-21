Оккупанты затопили города на Каховском водохранилище: боятся удара ВСУ

Во избежание продвижения ВСУ в восточном и южном направлении, роSSийские оккупанты сбрасывают большие объемы воды на захваченной Каховской ГЭС - под угрозой затопления сама Новая Каховка, окрестные села и Херсон.

Об этом сообщил местный житель на Facebook-странице, опубликовав фото затопленного парка, где лавочка и дерево погружены в воду, информирует Апостроф .

Он отметил, что в городе уже частично затоплена зеленая и береговая зоны.

"А в Голой Пристани в плавнях уровень воды за час поднялся почти на метр – рассказали местные жители. Они уверены, что роSSийские оккупанты делают это намеренно, чтобы затопить часть территорий и сделать невозможным продвижение ВСУ", - написал он.

Кроме того, мужчина отметил, что работники станции вынуждены сбрасывать воду из Каховского водохранилища в больших количествах, поскольку рашисты не позволяют отремонтировать две турбины.

Информацию о вынужденном сбросе воды на условиях анонимности Центра журналистских расследований подтвердил работник Каховской ГЭС.

"Из-за захвата гидроэлектростанции мы не можем отремонтировать два гидроагрегата. Они не работают, поэтому мы вынуждены сбрасывать воду из Каховского водохранилища в таком большом объеме. Фактически, мы ее просто сливаем и теряем деньги", - рассказал он.