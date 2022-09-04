Росіяни затопили луганські шахти, відновлення неможливе: глава Луганської ОВА знайшов в цьому і трохи позитиву

Після визволення на Луганщину прийдуть нові технології, інформує ZN.ua.

Росіяни затопили луганські шахти, гірників забрали на фронт, і відновити роботу цих підприємств буде вже неможливо ніколи. Про це заявив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт. Ми не зможемо повноцінно відновити вугільну промисловість області", - зазначив керівник області.

Водночас, за словами Гайдая, треба знати, що ці підприємства були дуже енергозатратними. І після визволення Луганщина продовжить розвивати свій промисловий потенціал, але за сучасними стандартами.

"Відновлення буде відбуватися за сучасними стандартами, ми відмовимося від "радянщини"", - наголосив він.

Нагадаємо, у Москві ще кілька років тому вирішили закрити нерентабельні шахти в ОРЛО.

Навесні російські загарбники масово вивезли все обладнання з шахт Луганської області. Згодом шахти в окупованій частині Луганської області опинились на межі закриття через примусову мобілізацію. На підприємствах не було кому працювати, жінки вимушені були виходити працювати під землю замість чоловіків.

Неконтрольоване затоплення вугільних шахт на Донбасі - ця проблема не є новою для регіону, але з 2014 року вона дуже загострилась, а за останні місяці перетворилася на екологічну катастрофу грандіозного масштабу. Під гаслом "захисту жителів Донбасу" російські загарбники фактично знищують цей край, перетворюючи його на непридатну для життя пустелю. Читайте про це у матеріалі Ольги Почеп та Анастасії Бушовської - "Затоплення шахт на Донбасі: катастрофа набирає обертів".

За матеріалами: Telegram/Сергій Гайдай Луганська ОДА /

Лія Ільченко, ZN.ua





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