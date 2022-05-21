На Запорожье захватчики выплачивают местным рубли в обмен на персональные данные — ОВА

В Запорожской области, во временно оккупированных населённых пунктах, роSSийские захватчики предлагают местному населению рубли в обмен на персональные данные. Об этом сообщили в областной военной администрации.

По информации ОВА, в Мелитополе солдаты РФ начали выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей при условии предоставления ими паспортных данных. Подобная ситуация наблюдается и в поселке Михайловка, где пожилых людей «регистрируют» якобы для выплаты пенсий.

О сборе персональных данных также сообщается и в других населенных пунктах области.

«В Васильевке россияне анонсируют раздачу 10 тысяч рублей для социально незащищенных групп населения – пенсионеров и работников бюджетной сферы. При себе требуют документы. Но для чего действительно собирают персональную информацию во всех этих случаях - пока неизвестно», - говорится в обращении Запорожской ОВА.

Кроме того, сообщается, что на части оккупированных территорий ситуация становится критической из-за нехватки медикаментов и продовольствия. РоSSияне продолжают вывозить из области зерно. В частности, из Каменки-Днепровской и Малой Белозерки, где оккупанты ограбили зернохранилища как фермеров, так и дольщиков.