США будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗО

США признали, что сейчас у РФ больше артиллерии, чем у Киева, информирует ZN.ua.

США будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗО
© The Denver Post

В Министерстве обороны США заявили, что Штаты планируют передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью РСЗО, информирует "Радио Свобода".

США признали, что сейчас у РФ больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в подчеркнул, что планирует обеспечить ВСУ всем необходимым для поражения целей на территории Украины.

В Минобороне США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.


Анна Конюченко, ZN.ua





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