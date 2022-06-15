США будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗО

В Министерстве обороны США заявили, что Штаты планируют передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью РСЗО, информирует " Радио Свобода ".

США признали, что сейчас у РФ больше артиллерии, чем у Киева . Вашингтон в подчеркнул, что планирует обеспечить ВСУ всем необходимым для поражения целей на территории Украины.