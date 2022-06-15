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2022-06-15
США будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗО
США признали, что сейчас у РФ больше артиллерии, чем у Киева, информирует
© The Denver Post
В Министерстве обороны США заявили, что Штаты планируют передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью РСЗО, информирует "
США признали, что сейчас у РФ больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в подчеркнул, что планирует обеспечить ВСУ всем необходимым для поражения целей на территории Украины.
В Минобороне США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.
Анна Конюченко, ZN.ua