"Хорошо вломили": ситуация на Херсонщине и Запорожье резко изменилась, в ОП сообщили подробности

украинские военные, бойцы ВСУ

Украинские защитники уже находятся в 18 километрах от оккупированного Херсона и успешно бьют артиллерией по врагу на южном направлении.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 110 день полномасштабной войны.

По словам Арестовича, подразделениям ВСУ пришлось отступить на три километра, но на ход боев это не повлияло.

"На Херсонском направлении им (оккупантам — ред.) хорошо вломили нашей артиллерией, а на Запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили", – заявил представитель ОП.

Алексей Арестович

Эксперт также добавил, что украинские защитники благодаря поставкам современной артиллерии значительно улучшили качество контрбатарейной борьбы. Это касается не только южного направления, но и всей зоны боевых действий.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил за последние две недели ВСУ продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-7 км.

Мелитополь, Иван Федоров

«Тем самым украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая роSSийских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы рашистів. Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя», — сообщил Федоров.


Тарас Галушко, politeka.net





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