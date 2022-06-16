Арахамия выдал неожиданные подробности о переговорах с рф: "Раз-два в неделю..."

Арахамия выдал неожиданные подробности о переговорах с рф: "Раз-два в неделю..."

Несмотря на то, что официальные между Украиной и россией переговоры заморожены, стороны продолжают общение по телефону.

Об этом заявил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия, сообщаетиздание Axios.

По словам Арахамии, он и его команда разговаривают по телефону со своими роSSийскими коллегами «один или два раза в неделю».

переговоры между Украиной и РФ

При этом Арахамия уточнил, что «обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров».

«Наша переговорная позиция достаточно слабая. Мы не хотим сидеть за столом переговоров, пока находимся в таком положении», - заявил Арахамия, подчеркнув, что Украине по-прежнему нехватает оружия и боеприпасов, чтобы противостоять РоSSии в «одной из крупнейших битв 21 века».

«У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие», - заявил Арахамия.

Отметим, что на этой неделе Арахамия возглавляет украинскую делегацию в Вашингтоне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Украина готова к переговорам с Россией только тогда, когда оккупанты будут готовы закончить войну.

Мариуполь

«Я не ищу баланс, чтобы о чем-то договориться. Мы точно знаем, что мы делаем. У меня нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона будет готова окончить войну. Времени на болтовню нет» - заявил украиинский лидер.


Катерина Петренко, politeka.net





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