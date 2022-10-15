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2022-10-15
Путін не бачить потреби у переговорах з Байденом
Путін ще не вирішив, чи поїде на саміт G20.
© Офіційний сайт Кремля
Президент Росії Владімір Путін заявив у п'ятницю, що не бачить "необхідності" у переговорах зі своїм американським колегою Джо Байденом.
«Ми маємо запитати його, чи готовий він вести такі переговори зі мною чи ні. Не бачу потреби, якщо чесно», — сказав Путін, відповідаючи на запитання про можливу зустріч із Байденом у кулуарах листопадового саміту G20.
Він додав, що його участь у саміті, організованому Індонезією, ще не вирішена.
«Питання про мою подорож туди не вирішене. Росія обов'язково візьме участь. Щодо формату, то ми поки що про це думаємо», — сказав Путін журналістам за підсумками саміту в Казахстані, передає
Оксана Лебедина, ZN.ua