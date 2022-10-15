Путін не бачить потреби у переговорах з Байденом

Путін ще не вирішив, чи поїде на саміт G20.

Путін не бачить потреби у переговорах з Байденом
© Офіційний сайт Кремля

Президент Росії Владімір Путін заявив у п'ятницю, що не бачить "необхідності" у переговорах зі своїм американським колегою Джо Байденом.

«Ми маємо запитати його, чи готовий він вести такі переговори зі мною чи ні. Не бачу потреби, якщо чесно», — сказав Путін, відповідаючи на запитання про можливу зустріч із Байденом у кулуарах листопадового саміту G20.

Він додав, що його участь у саміті, організованому Індонезією, ще не вирішена.

«Питання про мою подорож туди не вирішене. Росія обов'язково візьме участь. Щодо формату, то ми поки що про це думаємо», — сказав Путін журналістам за підсумками саміту в Казахстані, передає AFP.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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