Путін не бачить потреби у переговорах з Байденом

Президент Росії Владімір Путін заявив у п'ятницю, що не бачить "необхідності" у переговорах зі своїм американським колегою Джо Байденом.

«Ми маємо запитати його, чи готовий він вести такі переговори зі мною чи ні. Не бачу потреби, якщо чесно», — сказав Путін, відповідаючи на запитання про можливу зустріч із Байденом у кулуарах листопадового саміту G20.

Він додав, що його участь у саміті, організованому Індонезією, ще не вирішена.