Росія не брала участі в переговорах про продовження зернової угоди – Захарова

Ймовірні перемовини заплановані на наступний тиждень.

Росія не брала участі в переговорах про продовження зернової угоди – Захарова
© Интерфакс

Представники Росії не брали участі в переговорах щодо можливого продовження чорноморської зернової угоди, заявила 12 березня речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

«Переговорів на цю тему, тим більше за участю представників Росії, не велося», - сказала вона журналістам.

Захарова висловила претензію, що «наразі ефективно реалізована лише українська частина, а російський аграрний експорт продовжує блокуватися внаслідок односторонніх санкцій Заходу».

Вона додала, що проведення переговорів щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи між російською делегацією та представниками ООН заплановано на 13 березня в Женеві.


Ірина Знась, ZN.ua





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