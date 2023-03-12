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2023-03-12
Росія не брала участі в переговорах про продовження зернової угоди – Захарова
Ймовірні перемовини заплановані на наступний тиждень.
© Интерфакс
Представники Росії не брали участі в переговорах щодо можливого продовження чорноморської зернової угоди, заявила 12 березня речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
«Переговорів на цю тему, тим більше за участю представників Росії, не велося», - сказала вона журналістам.
Захарова висловила претензію, що «наразі ефективно реалізована лише українська частина, а російський аграрний експорт продовжує блокуватися внаслідок односторонніх санкцій Заходу».
Вона додала, що проведення переговорів щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи між російською делегацією та представниками ООН заплановано на 13 березня в Женеві.
Ірина Знась, ZN.ua