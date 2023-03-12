Росія не брала участі в переговорах про продовження зернової угоди – Захарова

Представники Росії не брали участі в переговорах щодо можливого продовження чорноморської зернової угоди, заявила 12 березня речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

«Переговорів на цю тему, тим більше за участю представників Росії, не велося», - сказала вона журналістам.

Захарова висловила претензію, що «наразі ефективно реалізована лише українська частина, а російський аграрний експорт продовжує блокуватися внаслідок односторонніх санкцій Заходу».