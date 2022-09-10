Товариство Червоного Хреста України не має жодної можливості чи брати участь у переговорах, - Павло Розенко

Віцепрезидент Червоного Хреста України Павло Розенко пояснив, чому їхня організація не може бути посередником у переговорах і працювати із військовополоненими.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

«Ми працюємо в принципах загального червонохресного руху, але у нас зовсім різні мандати і зовсім різні місії. Ми працюємо у межах України і для українців, щоб допомогти їм у цей непростий час, і ми вважаємося українською організацією», - зазначає Павло Розенко.

Натомість Міжнародний комітет Червоного Хреста, пояснює він, є незалежною та нейтральною організацією, яка не залежить від жодної країни и має можливість говорити з ними усіма, а також не підконтрольна чинному законодавству тієї чи іншої держави і має свою вертикаль.

«Товариство Червоного Хреста України не має жодної можливості чи брати участь у переговорах, чи доступу взагалі до цієї теми із військовополоненими. Тому що ми не є нейтральною структурою, ми українська структура і нас інша сторона, російська федерація, не сприймає», - підкреслює Павло Розенко.

Водночас із Міжнародним комітетом Червоного Хреста, додає віцепрезидент ЧХУ, як із нейтральним і позаблоковим посередником говорять усі – і українська влада, і російська. Принагідно гість програми нагадує, що цей її статус зафіксований і у статутних документах Організації Об’єднаних Націй, і у Женевській конвенції.