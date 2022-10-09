Туреччина хоче стати посередником у переговорах Росії та Заходу – ЗМІ

Туреччина хоче організувати переговори Росії з чотирма основними західними країнами: США , Францією, Німеччиною та Великою Британією, пише оглядач Milliyet Озай Шендір.

Фахівці в Туреччині проаналізували всі висловлювання президента РФ Владіміра Путіна, зроблені від початку повномасштабного вторгнення в Україну, і дійшли висновку, що Росія хоче переговорів із Заходом.

З планом Туреччини щодо чотиристоронніх переговорів поки що ознайомлені не всі західні столиці, але він уже відправлений на розгляд США , зокрема приватними каналами. «Перші відгуки про план з боку впливових фігур у Вашингтоні позитивні», - додає Шендір.

Питання лише в тому, чи вдасться знайти співрозмовника для такого діалогу з російської сторони. У Туреччині, яка накопичила неабиякий досвід у «човниковій дипломатії», переконані – вдасться.

За словами журналістів, Туреччина також поважає волю України, і «завжди використовувала відкриті канали, щоб пояснити: війна має закінчитися миром, у якому не буде загрози застосування ядерної зброї».