Туреччина хоче стати посередником у переговорах Росії та Заходу – ЗМІ

За словами журналіста Шендіра, пропозицію вже направили на розгляд США, інформує ZN.ua.

Туреччина хоче організувати переговори Росії з чотирма основними західними країнами: США, Францією, Німеччиною та Великою Британією, пише оглядач Milliyet Озай Шендір.

Фахівці в Туреччині проаналізували всі висловлювання президента РФ Владіміра Путіна, зроблені від початку повномасштабного вторгнення в Україну, і дійшли висновку, що Росія хоче переговорів із Заходом.

З планом Туреччини щодо чотиристоронніх переговорів поки що ознайомлені не всі західні столиці, але він уже відправлений на розгляд США, зокрема приватними каналами. «Перші відгуки про план з боку впливових фігур у Вашингтоні позитивні», - додає Шендір.

Питання лише в тому, чи вдасться знайти співрозмовника для такого діалогу з російської сторони. У Туреччині, яка накопичила неабиякий досвід у «човниковій дипломатії», переконані – вдасться.

За словами журналістів, Туреччина також поважає волю України, і «завжди використовувала відкриті канали, щоб пояснити: війна має закінчитися миром, у якому не буде загрози застосування ядерної зброї».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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