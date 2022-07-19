Навряд чи "мир" є метою цих зустрічей: на "зернових" переговорах помітили важливу деталь, фото

Навряд чи "мир" є метою цих зустрічей: на "зернових" переговорах помітили важливу деталь, фото

Чотиристоронні переговори щодо експорту зерна у турецькому Стамбулі відбулися 13 липня.

Генерал російського ГРУ Володимир Алексєєв із позивним "Степанич" брав участь у переговорах у турецькому Стамбулі щодо вивезення зерна з портів України. Він є представником дуже специфічної категорії військових розвідників та відрізняється особливою жорстокістю.

На це звернув увагу проект Bellingcat, повідомив у Twitter його засновник, журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

Алексєєв народився у Вінницькій області 1961 року. Його ім'я пов'язують із гучним скандалом щодо отруєння родини Скрипалів, яке сталося 2018-го у Великій Британії. Зараз він займається приватними військовими компаніями, які вбивають тисячі людей в Україні.

Христо Грозєв також нагадав, що Алексєєв раніше потрапив під санкції за хакерський злам Національного комітету Демократичної партії США.

Журналіст-розслідувач зазначив, що генерал ГРУ був присутній на останніх переговорах у Стамбулі щодо відкриття "зернових коридорів" як представник росії.

"Враховуючи відсоток офіцерів ГРУ з російської сторони делегації (принаймні 2 із 5), я сумніваюся, що "мир" є метою цих зустрічей", - написав Грозєв.


Александра Павленко, politeka.net





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