В Ірані пишуть про прогрес у переговорах щодо розморожування заблокованих внаслідок санкцій коштів
США поки що офіційно не прокоментували звільнення виділення коштів, інформує
Іран досяг "значного прогресу" в останні тижні, щоб домогтися звільнення мільярдів доларів, які застрягли через санкції на зарубіжних рахунках.
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Іран заявив, що його валютні доходи від продажу нафти, які становлять близько 7 мільярдів доларів, заблоковані, переважно в Південній Кореї, через санкції США.
Заява була зроблена на тлі того, що переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року зайшли в глухий кут, а керівництво Ісламської Республіки зазнає сильного тиску з боку широкомасштабних антиурядових протестів.
"Деякі банківські питання залишаються, але ведуться обговорення з відповідними сторонами для пошуку рішення", - обережніше повідомило агентство ISNA з посиланням на заяву Центрального банку Ірану.
Державна газета Nour News повідомила, що очікує надходження коштів на "нові рахунки" в результаті суботнього оголошення ООН про звільнення з-під варти в Тегерані американців іранського походження Сіамака і Бакера Намазі.