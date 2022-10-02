В Ірані пишуть про прогрес у переговорах щодо розморожування заблокованих внаслідок санкцій коштів

Іран досяг "значного прогресу" в останні тижні, щоб домогтися звільнення мільярдів доларів, які застрягли через санкції на зарубіжних рахунках.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на напівофіційне Іранське студентське агентство новин.

Іран заявив, що його валютні доходи від продажу нафти, які становлять близько 7 мільярдів доларів, заблоковані, переважно в Південній Кореї, через санкції США .

Заява була зроблена на тлі того, що переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року зайшли в глухий кут, а керівництво Ісламської Республіки зазнає сильного тиску з боку широкомасштабних антиурядових протестів.

"Деякі банківські питання залишаються, але ведуться обговорення з відповідними сторонами для пошуку рішення", - обережніше повідомило агентство ISNA з посиланням на заяву Центрального банку Ірану.