Чотиристоронній зустрічі бути? У Туреччині заявили про прогрес у переговорах з РФ щодо вивезення українського зерна
Анкара вирішила й ряд питань, який хвилював безпосередньо її, інформує
Сьогодні у Москві відбулися переговори з турецькою делегацією, які стосувалися вивезення українського зерна морським шляхом. В міноборони Туреччини атмосферу перемовин назвали "конструктивною і дуже позитивною", зазначає видання
Учасники зустрічі згодом заявили про досягнення порозуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участі України та ООН. Вони можуть відбутися вже найближчими тижнями.
Під час зустрічі обговорювалися й питання вивезення комерційних суден, які сьогодні заблоковані в українських портах, та безпечне повернення в Туреччину літаків, які досі стоять у Борисполі. Також турецька сторона повідомила, що корабель "Азов Конкорд" вже вийшов з порту тимчасово окупованого росіянами Маріуполя.