Чотиристоронній зустрічі бути? У Туреччині заявили про прогрес у переговорах з РФ щодо вивезення українського зерна

Анкара вирішила й ряд питань, який хвилював безпосередньо її, інформує ZN.ua.

Чотиристоронній зустрічі бути? У Туреччині заявили про прогрес у переговорах з РФ щодо вивезення українського зерна
© unsplash/nerion

Сьогодні у Москві відбулися переговори з турецькою делегацією, які стосувалися вивезення українського зерна морським шляхом. В міноборони Туреччини атмосферу перемовин назвали "конструктивною і дуже позитивною", зазначає видання Milliyet.

Учасники зустрічі згодом заявили про досягнення порозуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участі України та ООН. Вони можуть відбутися вже найближчими тижнями.

Під час зустрічі обговорювалися й питання вивезення комерційних суден, які сьогодні заблоковані в українських портах, та безпечне повернення в Туреччину літаків, які досі стоять у Борисполі. Також турецька сторона повідомила, що корабель "Азов Конкорд" вже вийшов з порту тимчасово окупованого росіянами Маріуполя.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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