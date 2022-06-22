Чотиристоронній зустрічі бути? У Туреччині заявили про прогрес у переговорах з РФ щодо вивезення українського зерна

Сьогодні у Москві відбулися переговори з турецькою делегацією, які стосувалися вивезення українського зерна морським шляхом. В міноборони Туреччини атмосферу перемовин назвали "конструктивною і дуже позитивною", зазначає видання Milliyet .

Учасники зустрічі згодом заявили про досягнення порозуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участі України та ООН . Вони можуть відбутися вже найближчими тижнями.

Під час зустрічі обговорювалися й питання вивезення комерційних суден, які сьогодні заблоковані в українських портах, та безпечне повернення в Туреччину літаків, які досі стоять у Борисполі. Також турецька сторона повідомила, що корабель "Азов Конкорд" вже вийшов з порту тимчасово окупованого росіянами Маріуполя.