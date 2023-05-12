У Кремлі заявили, що в переговорах щодо зернової угоди «нема нічого нового»

Москва не раз заявляла, що не погодиться на продовження угоди, поки не будуть послаблені антиросійські санкції.

У Кремлі заявили, що після переговорів про можливе відновлення «зернової угоди» в Стамбулі не вдалося досягти чогось нового, пише Guardian. Крім того, в Москві стверджують, що потенційна розмова між президентами Туреччини та РФ нібито не допоможе досягти угоди, інформує ZN.ua .

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Зокрема, прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, нібито лише повне виконання «зернової угоди» сприятиме її продовженню.

Країна-агресорка РФ не раз заявляла, що введені проти неї санкції перешкоджають її експорту сільськогосподарської продукції. При цьому в Москві наголошували, що поки ситуація не зміниться, вони не бажають продовжувати угоду, аби України змогла експортувати власне зерно.

Серед факторів, які необхідно вирішити, він називає відключення Россільгоспбанку від платіжної системи Swift і труднощі зі страхуванням експортних суден.

10 травня у Стамбулі розпочалися переговори щодо продовження роботи Чорноморської зернової ініціативи за участі заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН .