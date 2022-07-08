"Ми зараз вас навколішки поставимо": стало відомо, як росіяни поводилися на перших переговорах після вторгнення

Переговори, РФ, Україна

Стало відомо, як росія прорахувалася, коли влаштувала повномасштабну війну проти України.

Про перебіг перших переговорів (28 лютого) на третій день після почтаку вторгнення розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це були спроби росіян ультимативно сказати: "Дивіться, ми зараз вас на коліна поставимо, ви залиште усю теріторію, складіть зброю і йдіть". Це я передав стилістику їхньої розмови. Вони вели себе так, як в серіалі "Бригада".

Михайло Подоляк

Вони взагалі неадекватно оцінювали Україну. Вони не знали хто тут є і що тут відбувається, які суспільні настрої і яка це країна взагалі.

Друге - вони взагалі не знали свої сили. Щиро вірили в пропаганду, що у них начебто є потужна армія, що вони вміють воювати і так далі.

Третє - вони серйозно вважали, що Європа, США будуть стояти осторонь і не втручатись у ситуацію. І як в 2014 році будуть виражати занепокоєння і більше втручатись не будуть. Тобто росіяни взагалі не очікували такого розвитку подій. І те, що на Заході встигне сформуватись потужне антиросійське лобі.

І нарешті четверте - вони щиро вірили, що їх тут будуть зустрічати з квітами, хлібом та сіллю.

Отакі були переговори перші", - каже Михайло Подоляк.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Президент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТОПрезидент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТО
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
«Вишки Бойка» у Чорному морі продовжують горіти через три тижні після удару ЗСУ – супутникове фото«Вишки Бойка» у Чорному морі продовжують горіти через три тижні після удару ЗСУ – супутникове фото
Війська рф підсвідомо допомагають ЗСУ: росіяни вдарили по своїх позиціяхВійська рф підсвідомо допомагають ЗСУ: росіяни вдарили по своїх позиціях
"Розміри вирви вражають": ворог вдарив по Дніпропетровщині, що відомо на цей момент"Розміри вирви вражають": ворог вдарив по Дніпропетровщині, що відомо на цей момент
Росіяни взяли оперативну паузу на всіх фронтах та готуються до контратак ЗСУ на півдні – ISWРосіяни взяли оперативну паузу на всіх фронтах та готуються до контратак ЗСУ на півдні – ISW
Політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – ЗеленськийПолітика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – Зеленський
У ЗСУ розповіли, як росіяни намагаються знищити українську ППОУ ЗСУ розповіли, як росіяни намагаються знищити українську ППО
З чим залишиться Британія після відходу Джонсона - The EconomistЗ чим залишиться Британія після відходу Джонсона - The Economist
Бліндажі та спалена техніка: з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі росіянБліндажі та спалена техніка: з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі росіян
Віра в "асвабадителей" була нетривалою: що зараз відбувається у захоплених Лисичанську та СєвєродонецькуВіра в "асвабадителей" була нетривалою: що зараз відбувається у захоплених Лисичанську та Сєвєродонецьку
Партизани в рф: стало відомо, хто і як організує підпали військкоматів та диверсії на залізниціПартизани в рф: стало відомо, хто і як організує підпали військкоматів та диверсії на залізниці
Последние новости
Подгружаем последние новости