"Ми зараз вас навколішки поставимо": стало відомо, як росіяни поводилися на перших переговорах після вторгнення

Стало відомо, як росія прорахувалася, коли влаштувала повномасштабну війну проти України.

Про перебіг перших переговорів (28 лютого) на третій день після почтаку вторгнення розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це були спроби росіян ультимативно сказати: "Дивіться, ми зараз вас на коліна поставимо, ви залиште усю теріторію, складіть зброю і йдіть". Це я передав стилістику їхньої розмови. Вони вели себе так, як в серіалі "Бригада".

Вони взагалі неадекватно оцінювали Україну. Вони не знали хто тут є і що тут відбувається, які суспільні настрої і яка це країна взагалі.

Друге - вони взагалі не знали свої сили. Щиро вірили в пропаганду, що у них начебто є потужна армія, що вони вміють воювати і так далі.

Третє - вони серйозно вважали, що Європа, США будуть стояти осторонь і не втручатись у ситуацію. І як в 2014 році будуть виражати занепокоєння і більше втручатись не будуть. Тобто росіяни взагалі не очікували такого розвитку подій. І те, що на Заході встигне сформуватись потужне антиросійське лобі.

І нарешті четверте - вони щиро вірили, що їх тут будуть зустрічати з квітами, хлібом та сіллю.

Отакі були переговори перші", - каже Михайло Подоляк.