В Северодонецке ситуация обострена, а наступление в районе Метелкиного у врага не удалось - Гайдай

Сергей Гайдай сообщил о ситуации в Луганской области.

В Северодонецке ситуация обострена, а наступление в районе Метелкиного у врага не удалось - Гайдай
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В Северодонецке ситуация крайне обострена, оккупанты продолжают уничтожать многоэтажки и завод «Азот», сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что штурм города длится уже не первые сутки.

«У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого «Азота» и «Стеклопластика». Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстрелянны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград», – сообщил Гайдай.

Глава ОВА также отметил, что в бомбоубежищах «Азота» созданы определенные запасы пищи. Там еще остаются 540-560 человек.

По словам Гайдая, каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Руководитель ОВА добавил, что раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу региона.

Многие поврежденные многоэтажки в старых районах Северодонецка, некоторые из них роSSийские оккупанты расстреливают так, чтобы снести до самого фундамента. В то же время наступление в районе Метелкиного, как указал Гайдай, у врага не удалось.

«Активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Почечное – Николаевка. Из-за роSSийских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горном – два», – добавил глава Луганской ОВА.





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