На юге Беларуси заметили подозрительную активность, появились подробности: "Зафиксирован прилет..."

При этом белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь якобы не будет размещать у себя ядерное оружие и "никогда такого не планировала".

В попытке отвлечь внимание от Донбасса и южных областей Украины войска Беларуси начали учения на границе с Украиной. Сегодня же пришли тревожные новости - на юге Беларуси заметили подозрительную активность с "инспекцией" заброшенного 369-го ракетного полка.

Как сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" ранее там могло размещаться ядерное оружие.

В частности зафиксирован прилет вертолета Ми-8 ВВС РБ в район Черетянка. Именно там с 1959 по 1996 годов дислоцировался полк ракетных войск стратегического назначения. В его состав входили два дивизиона с суммарно 8-ю единицами пусковых установок для баллистических ракет наземного базирования Р-12 (SS-4), ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" и РТ-2ПМ "Тополь".

Кроме того, мониторинговая группа сделала выводы, что там также присутствовали ядерные боеголовки, ведь на территории полка находилась платформа для разгрузки ядерных ракет.

Сообщается также, что текущее состояние объектов к использованию непригодно, однако вероятно, что там собираются начать ремонт и разместить ядерные боеголовки.