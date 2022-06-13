У Зеленского оценили вероятность вторжения Беларуси в Украину

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что украинское военное руководство готовит дополнительные резервы на случай, если Беларусь решит еще раз поддержать РоSSию и вступить в полномасштабную войну против Украины. Во время интервью изданию "Зеркало" он отметил, что сомневается, что такая война может быть длительной.

Подоляк объяснил: "Мы предполагаем разные сценарии, наша разведка активно работает в том числе на белорусском направлении. Мы отслеживаем все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам.

Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей. Для того, чтобы мы были готовы нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме роSSийской.

Если Беларусь захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину.

Но я не совсем понимаю, почему этот вопрос поднимается. Мне кажется, что белорусское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем роSSийское".

При этом советник главы ОП отметил, что, по его мнению, белорусский диктатор Александр Лукашенко быстро ощутит давление общества, если все же отважится отправить свою армию в Украину.

"Я думаю, если неадекватность у политического руководства Беларуси победит, то это будет очень короткий период, когда общество от шока перейдет к активным действиям. Возможно, для Беларуси это было бы неплохо. Беларусь с точки зрения политической элиты – очень гнилая страна, а с точки зрения общества – очень зрелая", – добавил Подоляк.

Он повторил тезис о том, что руководство Украины не ожидало, что Беларусь позволит использовать свою территорию для вхождения в Украину войск РФ . В Киеве считали, что интенсивные боевые действия будут только на Донбассе.

"В течение полугода РоSSия вместе с Беларусью проводили учения. Но объективно мы не ожидали, что ваша страна предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину, - отметил Подоляк. - Мы думали, что руководство Беларуси, н смотря на природную антидемократичность, гораздо умнее и попытается минимизировать свое участие в прямых военных действиях. Теперь юридически Беларусь на долгое время будет считаться страной, которая предоставила инфраструктуру для роSSийского вторжения".

Подоляк также отметил, что Украина планирует оборону своей земли, о наступательных действиях речь не идет.