У Зеленского оценили вероятность вторжения Беларуси в Украину

Там считают РБ гнилой страной с точки зрения политической элиты, но зрелой с точки зрения общества, информирует ZN.ua.

У Зеленского оценили вероятность вторжения Беларуси в Украину
© Офис президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что украинское военное руководство готовит дополнительные резервы на случай, если Беларусь решит еще раз поддержать РоSSию и вступить в полномасштабную войну против Украины. Во время интервью изданию "Зеркало" он отметил, что сомневается, что такая война может быть длительной.

Подоляк объяснил: "Мы предполагаем разные сценарии, наша разведка активно работает в том числе на белорусском направлении. Мы отслеживаем все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам.

Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей. Для того, чтобы мы были готовы нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме роSSийской.

Если Беларусь захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину.

Но я не совсем понимаю, почему этот вопрос поднимается. Мне кажется, что белорусское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем роSSийское".

При этом советник главы ОП отметил, что, по его мнению, белорусский диктатор Александр Лукашенко быстро ощутит давление общества, если все же отважится отправить свою армию в Украину.

"Я думаю, если неадекватность у политического руководства Беларуси победит, то это будет очень короткий период, когда общество от шока перейдет к активным действиям. Возможно, для Беларуси это было бы неплохо. Беларусь с точки зрения политической элиты – очень гнилая страна, а с точки зрения общества – очень зрелая", – добавил Подоляк.

Он повторил тезис о том, что руководство Украины не ожидало, что Беларусь позволит использовать свою территорию для вхождения в Украину войск РФ. В Киеве считали, что интенсивные боевые действия будут только на Донбассе.

"В течение полугода РоSSия вместе с Беларусью проводили учения. Но объективно мы не ожидали, что ваша страна предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину, - отметил Подоляк. - Мы думали, что руководство Беларуси, н смотря на природную антидемократичность, гораздо умнее и попытается минимизировать свое участие в прямых военных действиях. Теперь юридически Беларусь на долгое время будет считаться страной, которая предоставила инфраструктуру для роSSийского вторжения".

Подоляк также отметил, что Украина планирует оборону своей земли, о наступательных действиях речь не идет.

"Нас не интересует РоSSия ни по каким параметрам. Мы не собираемся нападать. Кстати, субъект по фамилии Лукашенко говорил, что готовилось нападение с четырех мест. Украина не милитаристская страна, которая вдруг собралась напасть на два государства и одновременно атаковать и РоSSию, и Беларусь. Это теперь стало мемом. В историю Лукашенко войдет как анекдотичный персонаж", – сказал он, отметив, что попытка Лукашенко "вклиниться" в переговоры, вероятно, является подтверждением того, что он пытается дистанцироваться от планов РоSSии.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Стала известна дата визита Макрона в УкраинуСтала известна дата визита Макрона в Украину
На юге Беларуси заметили подозрительную активность, появились подробности: "Зафиксирован прилет..."На юге Беларуси заметили подозрительную активность, появились подробности: "Зафиксирован прилет..."
На фоне роSSийского вторжения в Украину в Японии решили увеличить оборонный бюджетНа фоне роSSийского вторжения в Украину в Японии решили увеличить оборонный бюджет
Готов был продать Украину за спирт: предателя поймали на въезде в КиевГотов был продать Украину за спирт: предателя поймали на въезде в Киев
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 12 июняВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 12 июня
Байден о Путине: «Он не просто напал на Украину, он хочет уничтожить украинскую культуру»Байден о Путине: «Он не просто напал на Украину, он хочет уничтожить украинскую культуру»
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Мельник анонсировал прибытие в Украину новейших немецких систем ПВОМельник анонсировал прибытие в Украину новейших немецких систем ПВО
У Зеленского ответили на обвинения Байдена, напомнив об отсутствии превентивных санкций против РоSSииУ Зеленского ответили на обвинения Байдена, напомнив об отсутствии превентивных санкций против РоSSии
Зеленский прокомментировал объявление смертного приговора для иностранцев, воевавших за УкраинуЗеленский прокомментировал объявление смертного приговора для иностранцев, воевавших за Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости