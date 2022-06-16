На Харьковщине исчезли двое американцев, воюющих за Украину – CNN

Двое американцев, воюющих вместе с украинскими войсками к северу от Харькова, пропали почти неделю назад. Их родственники и товарищи по оружию боятся, что они попали в плен к роSSийским войскам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сержанта их подразделения, который пожелал сохранить анонимность.

Пропавшие американские добровольцы – это 39-летний Александр Джон-Роберт Друке из Тускалузы (Алабама) и 27-летний Энди Тай Нгок Хуинь из Хартселла (тоже Алабама). Их подразделение воевало под командованием 92-й механизированной бригады Украины 9 июня в районе села Избицкое.

«Это был абсолютный хаос. На наши позиции наступало около сотни пехотинцев. Т72 стрелял по людям с расстояния 30-40 метров», – рассказал он.