На Харьковщине исчезли двое американцев, воюющих за Украину – CNN

Подозревают, что они попали в плен

На Харьковщине исчезли двое американцев, воюющих за Украину – CNN
© CNN

Двое американцев, воюющих вместе с украинскими войсками к северу от Харькова, пропали почти неделю назад. Их родственники и товарищи по оружию боятся, что они попали в плен к роSSийским войскам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сержанта их подразделения, который пожелал сохранить анонимность.

Пропавшие американские добровольцы – это 39-летний Александр Джон-Роберт Друке из Тускалузы (Алабама) и 27-летний Энди Тай Нгок Хуинь из Хартселла (тоже Алабама). Их подразделение воевало под командованием 92-й механизированной бригады Украины 9 июня в районе села Избицкое.

«Это был абсолютный хаос. На наши позиции наступало около сотни пехотинцев. Т72 стрелял по людям с расстояния 30-40 метров», – рассказал он.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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