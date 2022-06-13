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2022-06-13
Стала известна дата визита Макрона в Украину
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Украину на текущей неделе. Об этом
По информации Кассанеля, визит намечен на среду, 15 июня. Макрон приедет в Украину после его поездки в Молдову.
Следует отметить, что предыдущий визит главы французского государства в Украину был 8 февраля этого года.
На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон посетит Румынию и Молдову и Украину.
Антон Герасименко, ZN.ua