Стала известна дата визита Макрона в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Украину на текущей неделе. Об этом сообщил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель.

По информации Кассанеля, визит намечен на среду, 15 июня. Макрон приедет в Украину после его поездки в Молдову.

Следует отметить, что предыдущий визит главы французского государства в Украину был 8 февраля этого года.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон посетит Румынию и Молдову и Украину.