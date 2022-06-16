"Тупиковая ситуация": россия может предложить сделку, что известно

Северодонецк, война, обстрел

Если россии удастся захватить Северодонецк и Лисичанск, она фактически захватит всю Луганскую область, достигнув одной из целей, поставленных Путиным в начале войны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

При этом они отмечают, что прогресс россии остается медленным. В результате могут пройти месяцы, прежде чем будет достигнуто какое-то прекращение огня, которое позволит Кремлю закрепить достигнутые успехи.

Северодонецк, обстрел, война

«РоSSии, вероятно, потребуется еще как минимум 2-3 месяца, чтобы взять крупные города Донбасса, такие как Славянск и Краматорск», — считает Индрек Канник, директор эстонского Международного центра обороны и безопасности. «Именно тогда РоSSия достигнет своих возможностей и будет настаивать на заключении сделки на этой основе».

Также Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника отмечает, что конфликт превратился в войну на истощение, но тупиковая ситуация вряд ли продлится в долгосрочной перспективе, и решающий момент может наступить через несколько месяцев.

роSSийская техника, враг, война

В свою очередь Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью австрийской телерадиокомпании ORF заявил, что если Украина получит качественное оружие, то конец войны может наступить очень быстро.

Так, по его словам, возвращение всех территорий, которые Украина имела на момент обретения независимости, признание Международным уголовным судом роSSийской федерации государством-агрессором и репарации россии для Украины за разрушения, вызванные во время войны против Украины — вопросы, которые уже сегодня должны быть на повестке дня мирового сообщества.


Катерина Петренко, politeka.net





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