Наша задача нарисовать этот мир, в котором россия проиграла, - политтехнолог Михаил Шейтельман

Наша задача нарисовать этот мир, в котором россия проиграла, - политтехнолог Михаил Шейтельман

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что Запад безусловно хочет победы Украины, хоть и колеблется в некоторых вопросах.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«На кого ставить – торгов вообще не идет, хоть Запад и неоднородная штука, ведь между странами есть огромные различия. Но если говорить о том, кому они желают победы, то тут всё абсолютно (Украине, - Ред.)», - отметил Михаил Шейтельман.

Но, по словам эксперта, ранее Арестович сказал одну очень интересную фразу: «Запад боится победы Украины, потому что он не может себе представить мир, в котором россия проиграла».

«И отчасти это правда. Я считаю, что наша задача нарисовать этот мир, в котором россия проиграла. В сумме появится картинка – мы должны формировать картину будущего, чтобы Европа захотела большей степени победы Украины», - подчеркнул Михаил Шейтельман.

Как отметил эксперт, Запад поддерживает Украину и хочет на все 100% её победы, но все же это не отменяет определенных сомнений и политических колебаний, которые можно заметить в европейском политикуме, например, в вопросе поставок оружия.


user, politeka.net





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