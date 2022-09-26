TIME помістив Залужного на обкладинку: «Наша перемога лише дасть час для підготовки до нової війни»

Недооцінити Валерія Залужного дуже легко. Коли він не в формі, генерал віддає перевагу футболкам і шортам, які пасують його легкому почуттю гумору. Коли в кінці липня 2021 року він почув від своїх помічників, що президент Володимир Зеленський збирається поставити його на чолі Збройних сил, Залужний був шокований і відповів лише: «Що ви маєте на увазі?».

В першому за час після початку вторгнення Росії інтерв’ю для журналу TIME Залужний розповів, що, усвідомивши своє майбутнє призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ, він почувався так, ніби його вдарили «не просто нижче пояса, а просто відправили в нокаут». Однак, коли історія війни в Україні буде написана, Залужний, швидше за все, буде займати в ній важливу роль. Він був одним з тих, хто витратив роки на перетворення української армії зі старої радянської в сучасну бойову силу. Загартований роками битв проти Росії на сході, Залужний належить до нового покоління українських лідерів, які навчилися бути гнучкими і делегувати рішення командирам на місцях. Його наполеглива підготовка напередодні вторгнення і розумна тактика бою на ранніх етапах війни допомогла Україні відбити російський натиск.