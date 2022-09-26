TIME помістив Залужного на обкладинку: «Наша перемога лише дасть час для підготовки до нової війни»
Американський журнал пише, що на відміну від Зеленського, Головнокомандувач ЗСУ вважав, що російське вторгнення - це лише питання часу, інформує
Недооцінити Валерія Залужного дуже легко. Коли він не в формі, генерал віддає перевагу футболкам і шортам, які пасують його легкому почуттю гумору. Коли в кінці липня 2021 року він почув від своїх помічників, що президент Володимир Зеленський збирається поставити його на чолі Збройних сил, Залужний був шокований і відповів лише: «Що ви маєте на увазі?».
В першому за час після початку вторгнення Росії інтерв’ю для журналу
«Залужний виявився саме тим військовим розумом, який був потрібний країні. Його лідерство дозволило ЗСУ швидко пристосуватися і перейняти ініціативу на полі бою проти росіян», - сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал МАрк Міллі.