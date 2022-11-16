"Я не сумніваюсь, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар": Зеленський про вибух у Польщі
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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наші військові не завдавали ракетного удару по Польщі у вівторок, 15 листопада. Ракета, яка впала на польську територію не була українською, сказав він під час розмови з журналістами, пишуть "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна".

"Я не сумніваюсь, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, він заслухав доповіді від командування ЗСУ й Повітряних Сил, яким "не може не довіряти"

Президент також наголосив, що українських фахівців повинні допустити до місця трагедії з метою участі в розслідування. Він висловив впевненість, що держава отримає таку можливість.

"Я хочу, щоб ми були справедливими і якщо це було використання нашого ППО, то я хочу цих доказів. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є", — зазначив Зеленський.


Максим Царук, ZN.ua





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