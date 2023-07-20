Російські війська мають перевагу, але наша армія просувається щодня – Сирський про контрнаступ
Особливо окупанти зосередились на обороні на сході.
Отримати швидкий результат від контрнаступу Збройних сил України неможливо практично, однак кожного дня наша армія просувається вперед на відстань від 0,5 до 1 км, розповів в інтерв’ю
«Ви розумієте, ми хочемо отримати дуже швидкий результат. Але в нашій реальності це фактично неможливо. … На жаль, така наша жорстока реальність. Але ми дуже ретельно плануємо наші операції. Тому ми здатні досягати успіху. І зараз ми рухаємося вперед», - заявив генерал.
Сирський зазначив, що попри важкі умови для росіян на півдні, вони не збираються відступати на сході, і іноді саме за рахунок розташованих на південному фронті угрупувань підсилюють східний.
«Під час нашого наступу на півдні, на Запоріжжі, вони продовжили перекидати з південного напрямку сюди, на схід, свої частини. Причому в основному це були частини десантних або десантно-штурмових військ. А це якраз свідчить про ту роль і значення, які вони надають якраз цьому напрямку, сходу. Для них одне із важливих завдань - прорив нашої оборони і вихід на межі Донецької області. Тому і не дивно, що близько 160 тисяч російських військ якраз перебувають у зоні відповідальності мого оперативно-стратегічного угруповання», - окреслив Сирський ситуацію.
Він також додав, що швидке просування ЗСУ стримують багато опорних пунктів, які окупанти встигли облаштувати на сході за час окупації.
«Крім того, російські війська мають перевагу в кількісному складі й особливо в артилерії. А головне - значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами. Тобто наразі ми можемо відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян», - констатував він.