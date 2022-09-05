Михайло Шейтельман розповів, як лукашенко та путін створюють культ своїх особистостей у школах

Михайло Шейтельман розповів, як лукашенко та путін створюють культ своїх особистостей у школах

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що президенти російської федерації та білорусі нав'язують культ своїх особистостей зі шкільної лави.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ці два президенти (ред. – російський та білоруський) першого вересня пішли до школи у поганому сенсі цього слова», - зазначає Михайло Шейтельман.

Як розповідає експерт, путін і лукашенко проводили перший урок у російських та білоруських школах. Тому він ставить питання, чому вони можуть навчити учнів і навіщо це все було замість того, щоб вчителі нормально виконували свою роботу. На думку політтехнолога, путін створює культ особистості путіна.

лукашенко ж, зазначає він, почав свій виступ із того, мовляв, деякі бачать у тому, що він приходить до школи і щось мовить, саме створення культу особистості лукашенка. Експерт вважає, що це буквально тролінг на тролінгу, метафора на метафорі, бо лукашенко займається тим, що створює культ своєї особистості.

«росія сьогодні – країна без вікон, без дверей. росія – країна, яка поступово припиняє свої зв'язки із зовнішнім світом, літаки вже не літають нікуди особливо, до нормальних країн, торгівля поступово припиняється, постачання західних товарів припиняється, скоро перестануть випускати людей. Тобто ні вікон, ні дверей», – пояснює Михайло Шейтельман.


user, politeka.net





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