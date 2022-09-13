Усі угоди, які відбувалися у Криму за 8 років щодо нерухомості, були незаконні, - Михайло Шейтельман

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, чи перебувають сьогодні США та рф на межі ядерної війни, і пояснив, чи час уже росіянам тікати з Криму.

Про це він розповів у своєму блозі .

Як пояснює експерт, між СРСР та США був ядерний паритет, тобто був ризик, що обидві країни знищують взаємно одна одну. Сьогодні ж, констатує він, ситуація інша: у США є протиракетна оборона, а їхня ядерна міць у рази вища, ніж у рф, а російські ракети ми вже бачили, куди вони потрапляють і як долітають.

«Тому немає такого протистояння. Зрозуміло, що в тому разі, якщо росія починає атомну війну, вона буде дуже швидко знищена. І це розумію не лише я, про це здогадується навіть путін», - наголошує Михайло Шейтельман.

Наразі ж, стверджує він, громадянам росії, які приїхали до Криму з окупаційними військами, треба тікати. Що ж до тих, хто був окупований разом із Кримом, каже політтехнолог, то їм тікати не треба, ці люди не винні у наступі ворожої армії ні за сумлінням, ні за міжнародними законами.

«Якщо якийсь громадянин росії чи будь-якої іншої країни за ці 8 років купив у Криму нерухомість, то вона буде вилучена і, звісно, ??безкоштовно, бо ці угоди були нелегальні. Усі угоди, які відбувалися у Криму за 8 років щодо нерухомості, були незаконні і всі вони анулюються, весь реєстр нерухомості повертається у 2014 рік», - пояснює Михайло Шейтельман.