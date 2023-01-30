Час – наша зброя: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

ЗСУ намагаються виснажити штурмові можливості ворога.

Час – наша зброя: Зеленський розповів про ситуацію на фронті
© Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні щодо ситуації на Донецькому напрямку. За його словами, ситуація там дуже тяжка.

"Бахмут, Вугледар та інші райони Донецької області знаходяться під постійним ударом Росії. Постійні спроби прорватися через наш захист. Ворог не рахує своїх людей і, незважаючи на численні втрати, зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втратила загалом менше людей, чим втрачає там, зокрема під Бахмутом", - зазначає Зеленський.

За словами президента, зараз дуже важливо зберігати динаміку оборонної підтримки з боку партнерів. Швидкість поставок була і буде одним із ключових факторів у цій війні.

"Росія сподівається затягнути війну, виснажити наші сили. Тож ми маємо зробити час нашою зброєю. Треба прискорити події, прискорити постачання та відкриття нових необхідних для України варіантів озброєння", - каже президент.

Зазначимо, за даними Генштабу, російські війська ведуть наступ у чотирьох напрямках на Донбасі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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