Украинского парамедика Юлию Паевскую ("Тайра") освободили из роSSийского плена.

"Апостроф" рассказывает, кто такая "Тайра" и почему вся страна волновалась о ней.

Юлия Паевская - известный украинский военный парамедик, основательница эвакуационно-медицинского добровольческого подразделения "Ангелы Тайры".

Кроме того, Паевская работала дизайнером. Во время Евромайдана она стала оказывать помощь пострадавшим и продолжила заниматься этим после начала войны в Донбассе. С 2014 года была волонтером в зоне антитеррористической операции на Донбассе. В 2018 присоединилась к Вооруженным силам Украины и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе до 2020 года, информирует Апостроф .

На момент полномасштабного вторжения РоSSии была волонтером в Мариуполе. Попала в роSSийский плен 16 марта 2022 года при попытке выйти из осажденного города.

Как рассказывала сама Паевская, у нее нет медицинского образования, "но есть талант и знания – потом пришел опыт". По данным украинских СМИ , за время войны на Донбассе Паевская научила тактической медицине около восьми тысяч человек, эвакуировала сотни военных с линии фронта и сотни мирных жителей так называемой «серой зоны». За свою работу она завоевала ряд наград, среди которых орден «Народный Герой Украины».

Паевская собрала эвакуационную группу волонтеров, которую один из их водителей в шутку назвал «Ангелами Тайры» – по аналогии с названием фильма «Ангелы Чарли». Это название стали использовать журналисты, и оно постепенно закрепилось. Команда парамедиков Паевской эвакуирует раненых с линии столкновения, стабилизирует их состояние и привозит в госпиталь, также помогают гражданским.

Напомним, ранее пропаганда Кремля показала видео со взятой в плен волонтеркой Тайрой.