США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому

В Білому домі зазначили, що Ердоган давно був готовий заявити про активнішу підтримку України.

Сполучені Штати Америки не були задіяні до обговорення питання про повернення в Україну із Туреччини командирів оборони «Азовсталі», повідомив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує ZN.ua .

«Ми не були частиною цього процесу і не можемо коментувати, чого намагався досягти таким кроком президент Туреччини Ердоган», - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про мотивацію турецького лідера щодо дострокового звільнення українських командирів.

Саліван підкреслив, що не збирається давати характеристику мотивам такого рішення Ердогана, при цьому підкреслив, що в українському суспільстві подія мала доволі емоційний відгук.

При цьому в Білому домі не певні, що на це рішення якимось чином вплинув так званий заколот вагнерівців у Росії, який позначився на політичній репутації президента РФ Владіміра Путіна.

«Я хотів би зазначити, що ще до Прігожина Ердоган був готовий зробити досить суттєві та рішучі кроки на підтримку України, включно з наданням сучасного озброєння. Тож мені важко сказати, наскільки це пов'язано з Прігожиним, а наскільки - з його підходом до українського конфлікту в цілому», - додав Салліван.

П'ятеро українських військових командирів оборони «Азовсталі» в Маріуполі 8 липня повернулися з Туреччини, де вони перебували після звільнення з полону у вересні 2022 року, до України. Про таке рішення було оголошено в рамках візиту до Туреччини президента України Володимира Зеленського.